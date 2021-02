Coronavirus, 329 vittime in 24 ore. Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva: 145 (ieri 97)

Diminuiscono, come sempre in concomitanza con i fine settimana, i nuovi casi registrati: 7.925 a fronte dei 11.252 di ieri

Il bollettino del 1° febbraio

Il primo giorno di febbraio registra ancora 329 vittime positive al Coronavirus in tutta Italia – ieri erano state 237, il giorno prima 421 secondo il consueto monitoraggio di ministero della Salute e Protezione Civile. Ora il totale dei decessi sale a quota 88.845. Aumentano di nuovo gli ingressi nei reparti di terapia intensiva di tutto il paese: +145 in 24 ore a fronte dei 97 di ieri, i 132 di due giorni fa e i 148 del giorno prima. Ci sono 20.260 persone ricoverate con sintomi, 164 in più di ieri. I nuovi casi sono 7.925 a fronte dei 11.252 di ieri e dei +12.715 di due giorni fa e a conferma del consueto calo dei dati nel weekend. Il bilancio complessivo dei casi registrati di Covid-19 in Italia fino a questo momento tocca quota 2.560.957, mentre ci sono 425.077 persone isolate a domicilio a fronte delle 431.657 di ieri. Gli italiani e le italiane attualmente positivi sono 447.589 (ieri erano 453.968). Il totale di persone guarite e dimesse dall’emergenza è di 2.024.523. I dati arrivano oggi a fronte di +142.419 tamponi effettuati – ieri erano stati +213.364 – con un tasso di positività a quota 5,6%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

