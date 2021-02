La crisi di governo a una svolta. Renzi: «Non spacchettiamo i ministeri. Sarebbe un errore triste»

La trattativa per il nuovo governo a una svolta: sono scesi in campo i big di partito per discutere della squadra del prossimo esecutivo. Mentre a Montecitorio sono riuniti i capigruppo di Camera e Senato, si sta svolgendo un incontro riservato tra i leader di maggioranza per scegliere i nomi che andranno a comporre il terzo governo di questa legislatura. Al tavolo sono seduti Matteo Renzi, Nicola Zingaretti e Vito Crimi. La riunione avviene da remoto, i leader non si sono riuniti in un luogo fisico.

Il tavolo del programma tenuto da Roberto Fico a Montecitorio va a rilento, a differenza di quello in cui si stanno individuando i titolari dei dicasteri. Non si sa ancora se i leader dei tre partiti abbiano trovato l’accordo su Giuseppe Conte. Piuttosto, il vertice sarebbe iniziato analizzando i nomi dei politici che diventerebbero titolari dei ministeri più importanti. Il condizionale è necessario, perché al momento l’ufficio stampa di Matteo Renzi ha smentito l’incontro informale «non c’è stato e non è previsto alcun incontro tra Zingaretti, Renzi e Crimi, né di persona né da remoto».

Renzi: «Non dividiamo i ministeri per accontentare le persone»

Intanto l’agenzia stampa Ansa riporta i messaggi di Renzi nella chat di Italia Viva: «Non abbiamo parlato di nomi e nemmeno di numeri: i nostri colleghi della vecchia maggioranza dicono informalmente che non intendono portare elementi di discontinuità: pura tattica in attesa di domani. L’unica cosa che vorremmo evitare è che si arrivasse allo spacchettamento dei ministeri solo per accontentare più persone: sarebbe un errore triste». La tendenza, in ogni caso, è quella di confermare la vecchia maggioranza: «Noi ci manteniamo disponibili e collaborativi, senza veti e senza pregiudizi. Speriamo che nelle prossime ore si faccia un passo in avanti».

I due capigruppo del M5s alla Camera e al Senato confermano che sono al lavoro per la riconferma della vecchia maggioranza: «Si è trattata di una giornata di lavoro intensa, non abbiamo mai abbandonato l’atteggiamento costruttivo anche quando il confronto è stato franco. Continuiamo a lavorare con spirito costruttivo, consapevoli della necessità di fare in fretta, nell’interesse esclusivo degli italiani».

