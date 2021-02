Donna uccisa a coltellate nel Salento, arrestato l’ex compagno

È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, la donna uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. La persona arrestata dai carabinieri, Salvatore Carfora, è l’ex compagno della donna, su cui fin da subito le autorità avevano concentrato le ricerche. L’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento.

La dinamica dell’omicidio

Sonia Di Maggio, originaria di Rimini, si era trasferita in Puglia solo di recente per andare a vivere con il suo fidanzato. Le dinamiche della vicenda rimangono ancora da chiarire. Quello che si sa fino ad ora è che la donna è stata colpita al collo, al volto e alla nuca. Inutile l’arrivo dei soccorsi. «So che li aveva minacciati, che li ha presi alle spalle. Mio figlio mi ha chiamata per dirmi che Sonia sanguinava», ha raccontato al Messaggero la madre del fidanzato della 29enne.

La caccia all’uomo

La relazione tra Carfora, 39 anni, e Di Maggio era finita da mesi. Dopo l’aggressione di ieri sera, la caccia all’uomo è durata circa dodici ore. Il presunto responsabile si era allontanato subito dopo e aveva fatto perdere le proprie tracce. Nella ricerca e nella cattura sono stati impegnati agenti della Polizia di Stato e i carabinieri della Compagnia di Maglie.

