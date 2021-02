La prof in Dad disperata di Teresa Mannino, l’ironia amara: «Ragazzi devo fare un controllo, avete un congiunto positivo?» – Il video

La comica palermitana interpreta ancora una volta la “professoressa”. Stavolta in accappatoio, per parlare di screening e virus

Nuovo collegamento per la “professoressa” Teresa Mannino. La comica siciliana ha, infatti, pubblicato un nuovo video dal suo account Instagram ufficiale dove, tra una doccia e l’altra, racconta le difficoltà di accedere a un ospedale per fare un controllo. E come scorciatoia punta a trovare un «congiunto positivo» tra i suoi studenti per fare un test sul Coronavirus, raccontando con ironia i problemi quotidiani durante la pandemia.

Video: Instagram/@teresamannino_official

