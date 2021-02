Coronavirus, in Lombardia forte crescita dei positivi: sono 2.504 (+758 su ieri). Stabili i ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino del 5 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 2.504 nuovi positivi al Coronavirus (+758) e 46 morti (+6). I ricoverati con sintomi sono 3.908, di cui 359 in terapia intensiva (ieri erano 362) e 3.549 in area non critica (+10). Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca quindi quota 546.047, quello delle vittime arriva a 27.345. Il bollettino del 5 febbraio registra un tasso di positività del 6,4% (ieri era al 5,2%), con un totale di 39.003 tamponi effettuati.

Prima che i dati certificassero il balzo dei nuovi positivi, il governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, avevano inviato una lettera al governo per chiedere che i ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività fino alle ore 22. I vertici di Regione Lombardia ritengono «importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto», in relazione «alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria».

