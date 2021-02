In Veneto 668 nuovi casi. In calo i decessi, 25 rispetto a ieri – Il video

In discesa i ricoveri clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.746 malati Covid

Nella giornata di oggi, 5 febbraio, il Veneto registra 668 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 315.509 unità dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrano invece una frenata: rispetto a ieri, 4 febbraio, ne sono stati conteggiati +25, per un totale di 9.190 vittime, tra ospedali e case di riposo. I dati sono stati diffusi dal consueto bollettino della Regione e comunicati dal governatore Luca Zaia. Prosegue la discesa dei ricoveri clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.746 malati Covid (-21).

Leggi anche: