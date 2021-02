«Quella volta che Draghi dormì e il suo lenzuolo diventò sacro»: picco di sentiment positivo per il nuovo premier sui social

Mario Draghi meglio di Chuck Norris. Se l’indice di gradimento di un nuovo leader politico si misurasse con la quantità di meme e freddure presenti in rete, allora Mario Draghi finora ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Noto per le sue abilità di economista e di problem solver, nelle ultime ore sul web è partita la gara a chi inventa le battute migliori. Molte ricordano quelle dedicate già in passato all’attore Chuck Norris, interprete negli anni ’90 del ranger Cordell Walker.

Su Twitter è spuntato addirittura l’hashtag #quellavoltecheDraghi. «Quella volta che Draghi ritrovò il centro di gravità permanente e lo restituì a Battiato», scrive un utente. «Quella volta che Draghi mise una moneta da un euro nel carrello e all’uscita ci trovò una banconota da cento». «Quella volta che Draghi dormì e il suo lenzuolo diventò sacro», scrivono altri. E ancora: «Quella volta che Draghi morse una mela e nacque Apple», «Quella volta che Draghi fece spazio a Jack sulla zattera». Ah se ci fosse stato lui sul Titanic.

Dipinto come un onnipotente con i poteri speciali, a giudicare dalle centinaia di post pubblicati da questa mattina, sembra di capire che Draghi stia tutto sommato simpatico. E le consultazioni sono appena cominciate.

