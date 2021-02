Coronavirus, in Veneto 63 decessi in 24 ore. In calo i ricoveri

Nella giornata di oggi, 6 febbraio, il Veneto registra un aumento dei nuovi casi da Coronavirus: 831 nelle ultime 24 ore (ieri erano 668). Il totale dei casi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si attesta a 316.340 unità. Aumentano anche i decessi rispetto a ieri. Sono 63, per un totale di 9.253 vittime. Sul fronte dei ricoveri, sono in calo nell’ultima giornata, con 1.655 ricoverati nei reparti non critici, 91 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono sotto quota 200, con 195 pazienti Covid, -15 nelle ultime 24 ore.

Leggi anche: