Il Nevada progetta di dare alle grandi aziende del settore tech il potere di trasformarsi in governi locali

Grandi aziende del settore tech che si trasformano in governi locali, con poteri simili a quelli di una contea. La proposta di legge arriva dal governatore del Nevada, il democratico Steve Sisolak. Per il momento si tratta ancora di una bozza, ma se il provvedimento dovesse essere approvato, spianerebbe la strada alla creazione delle Innovation Zones, governi separati all’interno dello Stato.

Negli Stati Uniti le contee si occupano generalmente di pubblica sicurezza (ufficio dello sceriffo), servizi pubblici, strade, biblioteche, parchi e prigioni. Le competenze di quelle più grandi o più popolose possono estendersi anche ad aeroporti, porti, spiagge, musei, cliniche, edilizia popolare, servizi sociali, assistenziali, salvaguardia di beni storici e ambientali, fino alla riscossione delle tasse, al finanziamento delle scuole e all’organizzazione dei processi nei tribunali.

Il progetto di legge

Sisolak ha reso pubblica la sua proposta il 5 febbraio, scrivendo su Twitter di essere contento che sia salita agli onori della cronaca nazionale come “Top Tech Agenda”. Ha quindi spiegato che il suo progetto di legge contribuirebbe a rafforzare le infrastrutture e l’economia del Nevada, generando nuovi posti di lavoro.

I am glad to see my #NVSOTS being highlighted in a national spotlight as carrying a ‘Top Tech Agenda’. My pledge to creating new innovation zones & developing new technology industries will help strengthen Nevada’s infrastructure & economy and help generate new jobs in our State. https://t.co/Uvq3iMhC66 — Governor Sisolak (@GovSisolak) February 4, 2021

Per quello che se ne sa finora, le Innovation Zones sarebbero dedicate a grandi aziende operanti in settori high tech come l’intelligenza artificiale, le energie rinnovabili, la blockchain e la robotica. Per ottenere una Innovation Zone un’azienda dovrebbe entrare in possesso di un’area disabitata grande almeno 200 km quadrati (il Nevada è in gran parte desertico e semi-arido) e dovrebbe inoltre investire almeno 1 miliardo di dollari sul territorio nell’arco di 10 anni, senza ricorrere ad agevolazioni fiscali o finanziamenti pubblici. Soddisfatte queste condizioni, l’azienda potrebbe ottenere in cambio i privilegi tipici di un’entità governativa. In una prima fase le aziende avrebbero la stessa autorità di una contea, inclusa l’imposizione delle tasse, la fornitura di servizi governativi, la formazione dei distretti scolastici e l’organizzazione dei tribunali. Ma in futuro potrebbero anche arrivare a trasformarsi in organi di governo indipendenti.

Il punto è che, secondo Sisolak, gli apparati statali odierni non sono abbastanza flessibili per garantire alle aziende del settore tech la libertà necessaria per sviluppare tutto il loro potenziale. Ci sarebbe già almeno un potenziale candidato, l’azienda Blockchains LLC guidata da Jeffrey Berns, che si sarebbe impegnata a costruire, dopo l’approvazione del disegno di legge, una smart city nel Nevada basata sull’uso della propria tecnologia. Un’idea che fa tornare alla mente i villaggi operai sorti in Europa a partire dalla seconda metà del XIX secolo, quando con l’espandersi delle nuove realtà industriali l’esigenza di fornire una casa vicino alla fabbrica ai lavoratori inizia ad assumere anche un significato “politico” importante.

Leggi anche: