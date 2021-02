Coronavirus, 336 decessi in 24 ore. Aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva: 155 (ieri 146)

Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+1.849), Campania (+1.635) e Puglia (+1.063). Il tasso di positività sale al 4,1 per cento (ieri era al 3,9)

Il bollettino del 10 febbraio

Oggi 10 febbraio sono +12.956 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Ieri erano +10.630, i casi totali invece sono arrivati a 2.668.266, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Le vittime in 24 ore sono state 336, contro le 422 di ieri: il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, è arrivato a 92.338. Gli attualmente positivi nell’ultima giornata sono 410.111 (ieri 413.967, -3.856). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+1.849), Campania (+1.635) e Puglia (+1.063).

La situazione negli ospedali italiani

Per quanto riguarda il numero dei ricoverati, oggi sono 19.280 (ieri 19.512, -232) mentre sono 2.128 i pazienti segnalati nelle terapie intensive (ieri 2.143, -15). Il numero degli ingressi giornalieri in rianimazione sono 155 contro i 146 di ieri. In isolamento domiciliare si trovano ancora 388.703 persone (ieri 392.312, -3.609) mentre i guariti e i dimessi sono aumentati di 16.467 unità (ieri 2.149.350, oggi 2.165.817).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +310.994 tamponi, sia molecolari che antigenici, contro i +274.263 di ieri. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio sale a 35.092.253 di cui 32.136.820 molecolari e 2.955.433 antigenici. Il numero delle persone testate è di 17.938.333. Il tasso di positività, cioè il numero di nuovi casi rapportati al numero di test effettuati nell’ultima giornata, sale al 4,1 per cento (ieri era al 3,9).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: