Coronavirus, aumentano i decessi: 422 (ieri 307). Salgono i ricoveri giornalieri in terapia intensiva

Il numero di nuovi ingressi in terapia intesiva è 146. Il numero totale di pazienti ricoverati in questi reparti ora è 2.143. Ieri il numero di ingressi è stato 139

Il bollettino del 9 febbraio

Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia è arrivato a 10.630, mentre il numero di decessi è stato 422. Sono questi i dati ufficiali indicati nel bollettino del Ministero della Salute e diffusi dalla Protezione Civile. I nuovi positivi ieri sono stati 7.970 mentri i decessi sono arrivati a 307. Il numero di nuovi pazienti positivi registrati è quindi più alto rispetto a ieri ma è giustificato dal maggior numero di tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati 130 mila in più. In totale il numero dei decessi in Italia per pazienti con diagnosi di Covid-19 è salito a 92.002, mentre quello dei casi è arrivato a 2.655.319.

La situazione negli ospedali italiani

Il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva è 146, più alto rispetto a ieri quando era arrivato a 139. Il numero totale di ricoveri in questo reparto arriva così a 2.143. I pazienti ricoverati in ospedale invece sono arrivati a 19.512, ieri erano 19.527. La regione con il maggior numero di ingressi in terapia intensiva è la Lombardia, con 27 ricoveri. Appena dopo la Puglia, con 25 ricoveri. Sempre la Lombardia è anche la regione con il numero più alto di pazienti ricoverati in terapia intensiva: 363, uno in più rispetto a ieri quando erano 362. Il totale dei pazienti in isolamento domiciliare è 392.312.

Il numero dei tamponi e il tasso di positività

Il numero di tamponi effettuati è 274.263, con un tasso di positività che è sceso del 3,9%. Questo valore indica il numero di nuovi casi rispetto al numero di test elaborati. Ieri il numero di tamponi era 144.270. Il tasso di positività era quindi ttorno al 5,5%, un numero dovuto anche alla quantità inferiore di tamponi fatta sul territorio.

Ieri – Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

