L’Oms ha raccomandato il vaccino di AstraZeneca anche per gli over 65

Accordo tra la compagnia farmaceutica e l’azienda IDT Biologika per aumentare la produzione in Europa

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deciso di raccomandare l’uso del vaccino prodotto da AstraZeneca contro il Coronavirus anche per gli over 65. Secondo gli esperti, il preparato può essere efficace anche contro le varianti Covid. La notizia arriva dopo che AstraZeneca e l’azienda IDT Biologika hanno firmato una lettera d’intenti per incrementare la produzione del vaccino in Europa e la capacità di fornitura a lungo termine. L’accordo, ancora da finalizzare, mira a potenziare la capacità del sito produttivo di IDT Biologika a Dessau, in Germania. Si stima che le nuove risorse saranno operative entro la fine del 2022.

Le divergenze tra Ema e Berlino

Il 29 gennaio l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva dato l’autorizzazione al vaccino prodotto da AstraZeneca lasciando libera la somministrazione per ogni fascia di età, sebbene il governo tedesco avesse deciso di non raccomandarla per gli over 65, considerando troppo basso il numero di informazioni sugli effetti del vaccino per questa parte della popolazione.

