Così l’agente-eroe ha salvato Romney e Pence: le immagini inedite dell’attacco a Capitol Hill – Il video

Immagini di «straordinaria violenza», le avevano definite i democratici prima di presentarle al processo di impeachment contro Donald Trump. Nei nuovi video pubblicati, emergono gli attimi in cui, durante l’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio scorso, l’agente Eugene Goodman trae in salvo diversi senatori e l’allora vicepresidente repubblicano Mike Pence. Le immagini, riprese dalla Cnn, mostrano anche il rischio corso da altri politici, come Mitt Romney, che ha dichiarato di «essere stato molto fortunato», e Chuck Schumer, che in un altro video scappa usando le uscite secondarie.

Video: YouTube/PbsNewsHour

