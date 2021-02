«Ho avuto il Covid ma l’erba cattiva non muore mai»: Casini rivela in diretta tv di essere stato contagiato – Il video

«Ho preso il Covid, è capitato a tanti cittadini ed è successo pure a me. Sto bene, ho una tosse fastidiosa, ma la mente è ancora lucida: l’erba cattiva non muore mai». Lo ha raccontato il senatore di Centristi per l’Europa ed ex-presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, durante la diretta della trasmissione condotta da Myrta Merlini, L’aria che tira, in onda su La7. «Ho fatto la barba per i telespettatori, mi sarebbe sembrato di cattivo gusto presentarmi con la barba lunga», ha continuato Casini durante l’intervento in collegamento. «Appena l’ho detto a mia madre di 92 ani ha fatto il solito dramma per il suo bambino».

Video: La7

