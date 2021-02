Scoppia la protesta per l’arresto del rapper Hasel, scontri con la polizia nelle città catalane – Il video

In migliaia sono scesi nelle strade di Barcellona e altre città del Paese per chiedere la liberazione del rapper catalano

Migliaia di persone hanno protestato in Catalogna per l’arresto di Pablo Hasel, il rapper condannato a oltre nove mesi di carcere per oltraggio alla famiglia reale. Cortei accompagnati da diversi episodi di violenza, tra cariche della polizia e cassonetti dati alle fiamme durante gli scontri andati avanti fino a tarda sera.

Video: Twitter/@SalvadoBaro

