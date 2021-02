Il bollettino del 17 febbraio

Diminuiscono gli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia: 8 nelle ultime 24 ore a fronte dei 30 registrati nella giornata di ieri. Il numero complessivo di pazienti ricoverati in area critica è pari a 363, mentre la quota dei positivi ricoverati in area medica mostra è di 3.740 (ieri +3.693). Sul fronte dei decessi il bollettino di oggi, 17 febbraio, registra un calo: +29 contro i +38 di ieri, per un totale di vittime rilevate dall’inizio del monitoraggio pari a 27.883. Sono 1.764 i positivi delle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai +1.696 del precedente bollettino. Sale anche il numero dei tamponi, +38.296 (ieri +29.846). Raggiunge quota 409.907 il totale dei dimessi e dei guariti.

