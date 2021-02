Coronavirus in Lombardia, decessi quasi raddoppiati in 24 ore: 55 (ieri 29). Aumentano gli ingressi in terapia intensiva: 29 (ieri 8)

Il bollettino del 18 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 2.540 nuovi positivi al Coronavirus (ieri erano 1.746) e 55 morti (ieri 29). I ricoverati sono 4.084, di cui 368 in terapia intensiva (ieri erano 363) e 3.716 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 29, in decisa crescita rispetto agli 8 del 17 febbraio. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 565.413, quello delle vittime arriva a 27.938. Il bollettino del 18 febbraio registra un tasso di positività del 5,9% (ieri era al 4,6%), con un totale di 42.508 tamponi effettuati (+4.212).

