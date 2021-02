Vaccini in Lombardia, le prime dosi ad Alma (107 anni) e suor Annetta (101) – Le foto

Suor Annetta Gervasoni compirà 101 anni il prossimo 20 febbraio. Alma Molinari, invece, classe 1913, ne ha già compiuti 107. Sono le due cittadine lombarde più anziane che oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer contro il Coronavirus, rispettivamente all’Ats di Seriate, in provincia di Bergamo, e all’ospedale di Cremona. Presente il coordinatore del piano vaccini anti-Covid della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Al Fatebenefratelli di Milano, tra i primi vaccinati, anche la senatrice a vita Liliana Segre.

La fase 1 ter della campagna vaccinale lombarda, che coinvolge gli over 80, è iniziata questa mattina. Nei 74 centri vaccinali distribuiti in tutta la regione si sono messi in coda i primi dei 4 mila “grandi anziani” (over 100 e d’età compresa tra 99 e 90 anni) cui verrà somministrata la dose iniziale, accompagnati da figli, nipoti o badanti.

«Ho già fatto. Speriamo a questo punto che sia finito tutto», ha detto una signora accompagnata dalla figlia all’uscita dal centro vaccinale dell’ospedale Sacco di Milano, «è andata bene, adesso mi sento più sicura». Occorre comunque ricordare che il vaccino, per essere efficace, richiede un richiamo entro 21 giorni.

A Milano i punti in cui vengono somministrate le dosi sono sette: Fatebenefratelli, Gaetano Pini, Besta, Sacco, Niguarda, Trivulzio e l’ospedale militare di Baggio dove, a partire da questo pomeriggio alle 14, l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Santi Paolo e Carlo vaccina assieme all’Esercito. Gli over 80 che non possono muoversi da casa perché costretti a letto, invece, riceveranno il vaccino a domicilio.

