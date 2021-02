Draghi al termine del discorso in Senato: «Mi dite voi quando posso sedermi?» – Il video

«Mi dite voi quando posso sedermi?». Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, s’è rivolto così ai suoi ministri, e in particolare a Giancarlo Giorgetti, per chiedere lumi sul protocollo al termine del discorso pronunciato oggi, 17 febbraio, in Senato per il voto di fiducia del nuovo esecutivo. L’intervento dell’ex governatore della Bce, che ha spaziato dalla lotta alla pandemia alla parità di genere, passando per la riforma del fisco e la questione ambientale, è stato seguito da un lungo applauso finale dell’Aula di Palazzo Madama. Complessivamente sono stati 21 gli applausi che hanno contrassegnato i 53 minuti di durata delle dichiarazioni programmatiche di Draghi.

Video: YouTube/SenatoTv

