Draghi al Senato: «Combattere con ogni mezzo la pandemia è responsabilità nazionale. Saremo governo di emergenza e di riforme» – La diretta

Sarà una lunga giornata per il premier Draghi, alla ricerca della prima fiducia in Aula: al discorso delle 10 seguirà il dibattito a partire dalle 12:30. Si voterà non prima delle 22

Il presidente del consiglio Mario Draghi cerca la fiducia in Senato. Nel suo esordio in Parlamento, Draghi sta tenendo un discorso sul programma di governo, dopo aver invitato nei giorni scorsi il Paese alla massima coesione. Pur avendo assicurata una maggioranza larghissima, i partiti arrivano divisi su diversi temi delicati (dalla gestione dei vaccini a quella del Recovery Fund). Alcuni, come il Movimento 5 Stelle, sono impegnati in queste ore a risolvere alcune riserve interne. Vito Crimi ha assicurato comunque che il Movimento sarà compatto per il sì al momento del voto, che ci sarà a partire dalle 22:00. Appoggio al governo Draghi anche da Lega (63) e Forza Italia (51), oltre che dal Partito Democratico (35) e da Leu. Sulla carta, gli unici sicuri di votare No sono i 19 senatori di Fratelli d’Italia. Qualche opposizione potrebbe arrivare anche dal gruppo misto.

Il discorso di Draghi

«Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la fiducia riguarda il richiamo alla nostra responsabilità nazionale nel combattere con ogni mezzo la pandemia». Inizia con un «commosso ricordo» alle vittime del Coronavirus il discorso di Draghi davanti ai senatori, e a chi lavora nella «trincea» del virus. «Faremo le riforme e ci impegnamo a comunicare i provvedimenti con largo anticipo», ha detto, negli applausi di parte dei senatori, in risposta allo scivolone dei giorni scorsi sugli impianti sciistici. Lamentele dalle opposizioni, invece, nel momento del ringraziamento al predecessore Giuseppe Conte.

Draghi ha assicurato l’impegno nei confronti dei lavoratori, messi in difficoltà dall’epidemia. «Servono scelte coraggiose – ha detto – e noi abbiamo la responsabilità di avviare una nuova ricostruzione, come nel dopoguerra». Il premier ha sottolineato l’importanza di guardare alle generazioni future: «Dobbiamo fare tutto il necessario per la formazione, l’Università, la cultura, il capitale umano. Ogni spreco che facciamo oggi è un torto ai diritti dei giovani».

