Coronavirus, nuovo affondo di Salvini: «Arcuri? Problemi ovunque abbia lavorato» – Il video

Aver aperto al nuovo governo di Mario Draghi – e appoggiarlo con la fiducia in Parlamento – non significa per Matteo Salvini cancellare i bersagli politici degli ultimi tempi. Il segretario della Lega, infatti, torna ad attaccare ancora il commissario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Ora l’accusa mossa è quella di aver provocato «problemi sulle mascherine, sulla scuola, sui vaccini, sull’Ilva, cioè in tutti i settori in cui ha lavorato», affonda oggi il leader del Carroccio. «Non è possibile», aggiunge Salvini in un intervento a Telelombardia, «che noi siamo pronti e che si debba partire a rilento perché non ci sono le dosi di vaccino» contro il Coronavirus. «Hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato Arcuri?», dice il segretario leghista.

Video: Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: