Calcio, è morto l’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi

L’ex calciatore della Serie A, a cui erano state recentemente amputate entrambe le gambe per una trombosi è morto questa mattina in un ospedale di Milano. Prima della trombosi l’uomo era stato contagiato dal Coronavirus. Mauro Bellugi aveva 71 anni e dopo l’intervento aveva continuato ad avere seri problemi di salute. Oltre agli anni nell’Inter, Bellugi aveva giocato anche con la maglia di Bologna, Napoli e Pistoiese. In Nazionale aveva invece collezionato 32 presenze.

Leggi anche: