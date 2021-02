Coronavirus, a un anno dalla diagnosi il paziente 1 si nega ai riflettori: «Voglio solo dimenticare»

Il 20 febbraio del 2020 la prima diagnosi a un paziente italiano. Mattia Maestri, 38 anni, era un uomo in salute, dal fisico sportivo. Rimase in terapia intensiva per 18 giorni

ITALIA

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | A sinistra Mattia Maestri, il primo paziente diagnosticato come infetto dal Coronavirus

A un anno dalla diagnosi di Covid, il paziente 1 si allontana dai riflettori

Risale esattamente a un anno fa la prima diagnosi di Coronavirus per un paziente italiano. Erano le 20 del 20 febbraio 2020. All’ospedale di Codogno arriva un uomo con sintomi simili a quelli di una polmonite. 38 anni, fisico robusto, sportivo. Si chiama Mattia Maestri. Le prime analisi non portano a niente. I sintomi si aggravano. La dottoressa Annalisa Manara straccia i protocolli e chiede di fare un tampone per il Coronavirus. In quei giorni era previsto solo per chi tornava dalla Cina. Esito positivo. Mattia viene trasportato in ambulanza all’ospedale di Pavia. Le sue condizioni si aggravano. Cominciano i 18 giorni in rianimazione. Uscirà dall’ospedale solo il 21 marzo. Nonostante l’attenzione della stampa, Mattia si è negato a ogni intervista negli ultimi giorni. L’unico commento al Corriere della Sera: «Voglio solo dimenticare».

CANADA

Il lockdown di Toronto

A Toronto, la più grande città del Canada, il lockdown è stato esteso fino all’8 marzo. E non solo. Il stay at home order è valido anche per la Peel Region e l’area di North Bay-Parry Sound. L’annuncio è stato fatto dalle autorità dell’Ontario nel pomeriggio di venerdì. «Oggi, su consiglio dei funzionari sanitari locali e del Chief Medical Officer of Health, abbiamo annunciato che gli ordini di soggiorno a domicilio nelle regioni più colpite della provincia saranno estesi per altre due settimane», ha spiegato il governatore dell’Ontario Doug Ford. Al momento nel Paese sci sono stati 845.673 casi di Coronavirus, la popolazione totale del Canada è di 37,59 milioni di abitanti.

