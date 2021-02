«Vista sfocata»: la divertente storiella che smonta i no-vax raccontata dal comico Paolo Hendel – Il video

«Vi leggo una interessante testimonianza che ho trovato sul web, attenzione». Esordisce così Paolo Hendel, il comico diventato famoso per i suoi monologhi teatrali e per le imitazioni in tv. «Ieri mio padre 80enne ha fatto la prima dose del vaccino Pfizer e ha subito cominciato a vedere sfocato. Il disturbo gli è rimasto per tutto il tragitto verso casa: per fortuna era a piedi non guidava la macchina. L’appannamento della vista è durato per tutta la giornata e si è protratto al giorno dopo. Il terzo giorno», ha proseguito il cabarettista fiorentino, «mio padre, allarmato per il perdurare del disturbo agli occhi, si è deciso a chiamare il centro di vaccinazione: gli hanno detto di recarsi subito al centro per riprendersi gli occhiali che aveva dimenticato il giorno della vaccinazione».

