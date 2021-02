«Non ho sentito nessun dolore: fatelo per gli altri», l’invito a vaccinarsi della Regina Elisabetta – Il video

«Bisogna pensare prima agli altri più che a sé stessi, lo dico anche a chi non è abituato a fare i vaccini». È l’appello della regina Elisabetta II, fatto durante una conferenza in streaming con il National health service, il servizio sanitario pubblico del Regno Unito. Nel corso dell’evento, la sovrana ha raccontato la sua esperienza dopo aver ricevuto la prima dose dl vaccino contro il Covid-19. «Non ho sentito male per niente, anzi: una volta somministrato si ha come la sensazione di essere protetti».

Video: Ansa

