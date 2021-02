In Veneto 23 morti in 24 ore. I nuovi contagi restano sopra quota 1.000

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva con 136 posti letto occupati. Scendono invece di -10 unità i ricoveri in area medica

Ancora stabile sopra quota mille il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono +1.285 i positivi registrati (+1.174 ieri), per un numero complessivo di casi da inizio pandemia che ora raggiunge quota 332.736. Sul fronte dei decessi sono 23 le vittime riportate dal bollettino giornaliero, 9.837 il totale dei morti dall’inizio del monitoraggio. Aumenta leggermente la pressione nelle terapie intensive della regione: 136 posti occupati con un incremento di due unità rispetto alle 24 ore precedenti. Per i ricoveri ordinari il dato invece si mostra in calo: -10 unità con 1.187 pazienti in area non critica.

