Coronavirus, 343 decessi in 24 ore (ieri 246). Nuovo balzo degli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 2 marzo

Aumentano ancora i decessi da Coronavirus in Italia: sono 343 nelle ultime 24 ore. Ieri 1 marzo le morti per Covid erano state 246, il giorno prima 192. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i nuovi casi positivi sono 17.083, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 13.114.

La situazione negli ospedali italiani

Anche gli ingressi in terapia intensiva registrano un nuovo aumento: sono +222 in 24 ore, ieri erano stati +171 (il giorno prima +131). Cresce anche il totale di persone guarite e dimesse: 2.426.150, +10.057 da ieri. Il totale di persone ricoverate in rianimazione adesso è 2.327, quelle ricoverate con sintomi 19.570 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 409.099.

Tamponi e tasso di positività

Rispetto ai giorni scorsi torna a scendere invece il tasso di positività. A fronte di un numero di tamponi più alto – sono 335.983 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 170.633 – il tasso di positività passa da 7.68% a 5%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

