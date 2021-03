Lombardia, ancora intoppi nel portale per i vaccini: appuntamenti annullati a over 80 e insegnanti

Ancora intoppi nel portale della Lombardia riservato alle adesioni per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Il sito di Aria spa – che proprio per le sue deludenti prestazioni verrà sostituito tra 3 settimane da uno strumento di Poste Italiane – sta causando in queste ore non pochi problemi a chi tenta di farsi fissare un appuntamento. Come raccontato dal Corriere della Sera, sono numerose le segnalazioni di annullamenti di prenotazioni arrivate tramite SMS a over 80 e insegnanti.

Proprio ieri, 5 marzo, una signora di oltre 80 anni aveva ricevuto il messaggio di conferma dopo l’operazione sul portale: «Caro cittadino, Regione Lombardia la invita alla vaccinazione anti-Covid 19», le hanno comunicato allegando data, ora e luogo. Poco dopo, però, è arrivata una seconda notifica: «A causa di un problema tecnico abbiamo inviato un messaggio con informazioni non corrette. Seguirà nel più breve tempo possibile un nuovo messaggio di invito».

Tra i problemi di natura tecnica, ne sarebbe emerso anche un altro: se si entra nel canale dedicato ai farmacisti e ai medici di famiglia, la piattaforma permette anche a chi non ne ha ancora diritto di registrarsi per un appuntamento. A causa di un bug presente nel sistema, quindi, possono prenotarsi passando da loro anche persone al di fuori delle fasce previste in questa seconda fase di somministrazioni

Immagine di copertina: ANSA/Mourad Balti Touati

