Coronavirus, 332 vittime e oltre 22 mila casi. 253 nuovi ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino del 10 marzo

Altri 332 decessi da Coronavirus sono stati segnalati in Italia nelle ultime 24 ore stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Leggermente di meno rispetto a ieri quando le morte da Covid erano state 376. Il totale delle vittime adesso è pari a 100.811 dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi riportati tornano a superare quota 20 mila: +22.409 da ieri, quando invece erano stati 19.749 in 24 ore. Le regioni con più contagi oggi sono Lombardia (+4.422 casi), la Campania (+3.034) e l’Emilia-Romagna (+2.155). Ad oggi le persone attualmente positive al virus in Italia sono 487.074.

La situazione negli ospedali italiani

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 253 (ieri erano stati 278) per un totale di 2.827 persone ricoverate in rianimazione (+71). Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi: oggi sono 22.822, ieri 22.393 (+429). Le persone in isolamento domiciliare passano da 453.734 a 461.365 (+7.631). Aumentano anche i dimessi e i guariti sono 2.535.483 (ieri 2.521.731): +13.752.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono 361.040 mentre ieri erano stati 345.336. Torna a salite il tasso di positività dal 5,7% di ieri al 6.2% di oggi.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

