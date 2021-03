Coronavirus, 376 decessi e quasi 20 mila nuovi casi. 562 nuovi ricoveri nei reparti Covid

Il tasso di positività è sceso al 5,7 (ieri era al 7,5 per cento). La regione con il maggior incremento di casi giornalieri resta la Lombardia

Il bollettino del 9 marzo

Oggi 9 marzo sono 19.749 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano 13.902 mentre il giorno prima 20.765. Il numero di contagi, dall’inizio della pandemia, sale a quota 3.101.093. I decessi, invece, oggi sono 376 contro i 318 di ieri e i 207 di domenica 7 marzo. Il numero di morti complessivamente è di 100.479, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Gli attualmente positivi oggi sono 478.883 (ieri 472.533, +6.350). La regione con il maggior incremento di casi giornalieri resta la Lombardia (+4.084).

La situazione negli ospedali italiani

I ricoverati negli ospedali oggi sono 22.393 (ieri 21.831, +562) mentre in terapia intensiva vengono segnalati 2.756 pazienti (ieri 2.700, +56). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 278 contro i 231 di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 453.734 persone (ieri 448.002, +5.732), i dimessi e i guariti sono 2.521.731 (ieri 2.508.732, +12.999).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono 345.336 mentre ieri 184.684. Quasi il doppio. Il numero complessivo di test finora eseguiti sale a 42.872.865 di cui 36.291.895 molecolari e 6.580.970 antigenici. Le persone testate sono in tutto 20.542.086. Il tasso di positività, invece, è sceso al 5,7 per cento (ieri era al 7,5, il giorno prima al 7,6).

I dati di oggi 9 marzo 2021

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: