Vaccini, l’Italia sfiora quota 6 milioni di somministrazioni. Il ministro Speranza: «Entro settembre arriveranno 80 milioni di dosi»

Il numero delle somministrazioni di vaccini per il Coronavirus in Italia ora sfiora la quota di 6 milioni. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale del ministero della Salute, il numero di dosi di vaccino somministrate sarebbe arrivato a 5,95 milioni. Il totale delle persone vaccinate invece sarebbe di 1,79 milioni. La fascia di età che ha ricevuto il maggior numero di dosi è quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni. In tutto a loro sono state somministrate 1,26 milioni di dosi. Passando alle categorie professionali in cima ci sono gli operatori sanitari a cui sono state riservate 2,61 milioni di dosi. La maggior parte dei vaccini somministrati in Italia sono Pfizer, seguono AstraZeneca e Moderna.

Alla trasmissione Accordi e Disaccordi in onda sul canale Nove, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito che nei prossimi mesi l’Italia si aspetta di ricevere milioni di dosi di vaccino: «Aspettiamo qualcosa che è intorno a 50 milioni di dosi per il secondo trimestre e si può arrivare fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre. A tutti noi piacerebbe dire che è finito e che da domani si riapre tutto ma se riapriamo con un’epidemia in corso poi staremo peggio e dovremo chiudere ancora di più. Oggi è saggio provare a vincere».

