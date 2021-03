Coronavirus, l’uscita di Trump sul vaccino: «Se lo avete è merito mio». In Germania risalgono i contagi

L’ex presidente Usa in una nota: «Senza di me vi sareste vaccinati tra cinque anni, ricordatevelo». A Berlino torna a preoccupare l’innalzamento della curva

USA

ANSA | L’ex presidente degli Usa, Donald Trump.

Trump: «Ricordatevi di me quando fate il vaccino»

In una nota di poche righe, pubblicata nella notte italiana di oggi 11 marzo, Donald Trump si prende i meriti per il vaccino anti-Covid: «Mi auguro che tutti ricordiate quando fate il vaccino per il Covid-19 (spesso chiamato anche il virus cinese) che, se non fossi stato io presidente, lo avreste avuto nell’ipotesi migliore fra cinque anni, e probabilmente non lo avreste avuto del tutto. Mi auguro che tutti lo ricordino», ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti, con un’uscita che ha fatto non poco rumore Oltreoceano e sui social network.

Al momento negli Stati Uniti il vaccino è stato somministrato al 10% della popolazione con un ritmo di circa 2,1 milioni di dosi al giorno. Alcuni Stati guidati dai Repubblicana, come Texas, Mississippi e Wyoming, hanno già annunciato la riapertura al 100% andando contro le indicazioni delle autorità sanitarie federali. Per la distribuzione dei vaccini sono stati stanziati 14 miliardi di dollari nel piano di aiuti anti-Covid approvato ieri, con Joe Biden che ha suggellato così i suoi primi 50 giorni alla Casa Bianca. Il piano vale complessivamente 1.900 miliardi di dollari, ed è uno dei più importanti della storia americana.

GERMANIA

Tobias Schwarz / AFP | Segnaletica anti-Covid a Berlino.

Tre giorni fa l’allentamento delle misure

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Germania. Secondo i dati pubblicati oggi, 11 marzo, dal Robert Koch Institute, i nuovi casi di Covid-19 in 24 ore sono stati 14.356, con 321 decessi. L’aumento dei contagi nei dati pubblicati mercoledì era stato di 9.146 (con 300 vittime), martedì di 4.252 (255 vittime). Dopo molte settimane di calo costante dei contagi, le infezioni hanno da tempo ripreso a correre. Nel Paese si teme l’arrivo di una terza ondata della pandemia, con la variante britannica, ormai molto diffusa, che rischia di fare da acceleratore.

Lunedì 8 marzo, dopo quasi tre mesi di lockdown duro, in Germania è scattato l’allentamento delle misure restrittive. Negozi, musei e gallerie hanno potuto riaprire su appuntamento. Nelle zone dove l’incidenza settimanale dei nuovi contagi su 100 mila abitanti era inferiore a 50, il commercio al dettaglio è ripartito con limitazioni meno severe. Nei contatti privati sono possibili incontri fra due nuclei abitativi, fino a un massimo di cinque persone.

Leggi anche: