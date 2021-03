Terapie intensive sempre più in emergenza. Peggiorano Lombardia e Marche: un posto su due è occupato da pazienti Covid

In Emilia-Romagna mai così tante persone ricoverate in rianimazione per il Coronavirus: superato il picco di aprile

Non è stato ancora raggiunto il picco delle curve relative all’ospedalizzazione dei pazienti infettati dal Coronavirus. Anzi, nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid è aumentato del 4%, raggiungendo quota 35% a livello nazionale. Ben oltre la soglia critica fissata dalle linee guida del governo al 30%. Secondo i dati pubblicati dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono 13 le regioni – due in più rispetto alla scorsa settimana – che hanno superato la percentuale critica. La Lombardia è passata dal 43% del 10 marzo al 51%, le Marche dal 44% al 57%. Molise e Umbria, che pure risultano oltre il 50%, hanno visto il dato calare negli ultimi giorni (prima erano al 67% e 57% rispettivamente).

Tasso di occupazione delle terapie intensive nelle regioni oltre il 30%

Abruzzo (40%),

Emilia Romagna (49%),

Friuli-Venezia Giulia (40%),

Lazio (31%),

Lombardia (51%),

Marche (57%),

Molise (51%),

Provincia autonoma di Bolzano (33%),

Provincia autonoma di Trento (53%),

Piemonte (44%),

Puglia (33%),

Toscana (40%),

Umbria (53%).

In Emilia-Romagna ci sono attualmente 378 persone ricoverate per Covid-19 in terapia intensiva: si tratta del numero più alto in assoluto, che ha superato quella della prima ondata. Al picco precedente, registrato il 5 aprile, in terapia intensiva c’erano 374 pazienti.

Tasso di occupazione dei reparti ordinari nelle regioni oltre il 40%

Non sono solo le terapie intensive a preoccupare. Il numero di ricoveri di pazienti meno gravi, prendendo i dati dell’intero territorio italiano, ha raggiunto la percentuale del 39%, in crescita del 4% rispetto alla settimana precedente. La soglia critica per i reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina generale – in questo caso fissata al 40% – è stata superata da otto regioni, una in più rispetto al monitoraggio dell’Agenas del 9 marzo.

Abruzzo (46%),

Emilia-Romagna (53%),

Friuli-Venezia Giulia (42%),

Lombardia (49%),

Molise (46%),

Piemonte (53%),

Puglia (42%)

Toscana (48%).

Leggi anche: