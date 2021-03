Stop AstraZeneca, la raccomandazione dell’Oms: «I benefici superano i rischi, la campagna vaccinale deve continuare»

Gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) stanno ancora valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del vaccino contro il Coronavirus prodotto da AstraZeneca – la cui somministrazione è stata fermata per qualche giorno in alcuni Paesi dell’Ue per presunti effetti collaterali – ma ritengono che al momento «i benefici superino i suoi rischi e raccomanda di continuare le vaccinazioni».

La notizia è stata resa ufficiale in un comunicato dell’Agenzia dell’Onu. In queste ore l’Oms e l’Ema stanno esaminando i dati sui casi di coaguli del sangue in persone che erano state vaccinate con AstraZeneca. Alla fine della settimana è attesa una relazione finale che spieghi «se alcune o tutte le condizioni erano legate alla vaccinazione o provocate da altri fattori causali».

Oms Europa ha poi ribadito che «il numero di eventi gravi verificatisi a seguito di vaccini contro il Covid-19 è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati. È importante che le campagne di vaccinazione continuino, per prevenire gravi malattie». Per quanto riguarda invece il vaccino di Johnson & Johnson, l’Oms cerca di fare chiarezza e ribadisce che è consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del Covid.

