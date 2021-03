Covid, il premier francese Jean Castex si è vaccinato in diretta tv con AstraZeneca – Il video

Il primo ministro francese Jean Castex, 55 anni, ha ricevuto nel pomeriggio di oggi, 19 marzo, la prima dose del vaccino AstraZeneca. «Non ho sentito niente», ha detto il premier durante la somministrazione, avvenuta in diretta televisiva nazionale dall’ospedale militare di Begin, a Saint-Mande, poco fuori Parigi. La decisione di diffondere le immagini è stata presa dal premier per ristabilire la fiducia nei confronti del vaccino anglo-svedese, dopo la sospensione temporanea avvenuta in alcuni Stati membri dell’Ue e il successivo via libera dell’Agenzia europea per il farmaco. In Francia, l’Alta autorità per la Salute ha suggerito la somministrazione del prodotto AstraZeneca ai pazienti over 55.

Video: CNews

