Coronavirus, Norvegia e Svezia frenano su Astrazeneca: stop per un’altra settimana. Parigi torna in lockdown per un mese

NORVEGIA

Ansa/RUNGROJ YONGRIT | Una confezione del vaccino anti Covid prodotto da Astrazeneca

Lo stop ad Astrazeneca resta in vigore in Norvegia e Svezia

Norvegia e Svezia hanno deciso di aspettare ulteriori verifiche sul vaccino Astrazeneca prima di ripartire con le somministrazioni nei rispettivi Paesi. Il via libera sulla sicurezza del vaccino anti Covid da parte dell’Ema non è bastato a convincere le autorità sanitarie norvegesi e svedesi a sgombrare il campo dai dubbi sui rischi per gli effetti collaterali, dopo alcuni casi di trombosi verificatisi dopo la somministrazione del vaccino. Il Norwegian Institute of Public Health, l’istituto norvegese di sanità pubblica, ha detto di «aver preso atto» dei risultati delle prime verifiche dell’Ema, ma come riporta il Guardian considera «prematuro» in questo momento arrivare a una conclusione definitiva: «Le vaccinazioni con AstraZeneca rimarranno sospese fino a quando non avremo una visione completa della situazione», ha detto la direttrice dell’istituto Camilla Stoltenberg. Entro la fine della prossima settimana, il Niph ha annunciato che pubblicherà le proprie linee guida per la somministrazione del vaccino. Anche la Svezia ha deciso di mantenere lo stop su Astrazeneca per i prossimi giorni, così come la Spagna. Ripartono invece da oggi l’Italia, la Germania e la Francia.

FRANCIA

EPA/MARTIN BUREAU | Il primo ministro francese Jean Castex

Un terzo dei francesi torna in lockdown

Parigi e diverse altre regioni della Francia tornano in lockdown da oggi, giorni in cui il Paese torna a somministrare il vaccino AstraZeneca dopo le verifiche dell’Ema sulla sicurezza del vaccino. Il primo ministro Jean Castex ha annunciato la chiusura per un mese a fronte del recente aumento dei contagi, promettendo che stavolta le misure sarebbero state meno severe che in passato. Chiudono le attività non essenziali, mentre il blocco degli spostamenti riguarderà solo le regioni coinvolte dal lockdown, quindi un terzo della popolazione francese non potrà uscire dalla propria regione. Restano aperte le scuole e l’attività motoria all’aperto fino a dieci chilometri dalla propria abitazione. Resta in vigore il coprifuoco nazionale ma fino alle 19 e non più alle 18.

Nell’ultima settimana la terza ondata in Francia si è abbattuta soprattuto sugli ospedali, con circa 1.200 pazienti gravi ricoverati nelle terapie intensive nella sola regione di Parigi. Numeri superiori a quanto registrato nella seconda ondata dello scorso autunno, come ha confermato il ministro della Salute Olivier Veran. Oltre alla regione di Parigi, a partire dalla mezzanotte di venerdì 19 marzo riguarderà Hauts-de-France e quindi Lille nel Nord-Ovest della Francia, le Alpi marittime, la Senna marittima e l’Eure a Nord.

