AstraZeneca, l’Ema dà il via libera: ecco il verdetto che sblocca il vaccino (e dà ossigeno al piano italiano)

Il farmaco anti-Covid, che era stato sospeso in 16 Stati membri tra cui l’Italia, può tornare a essere utilizzato in tutta Europa

L’Ema ha dato il via libera: il vaccino Astrazeneca può tornare a essere utilizzato in tutta Europa senza nessuna limitazione. Dopo aver analizzato i dati sugli eventi avversi segnalati negli ultimi giorni da diversi Paesi europei, l’Agenzia europea per i medicinali ha confermato la sicurezza del vaccino anti Covid di Oxford. «I benefici sono nettamente superiori ai rischi» ha annunciato la direttrice dell’ente regolatore, Emer Cook in conferenza stampa, sottolineando anche come non siano stati rilevati «problemi di qualità sui lotti». I 16 Paesi europei che avevano scelto di sospendere l’utilizzo del farmaco, tra cui anche l’Italia, ora potranno sbloccare le somministrazioni e provare a recuperare i rallentamenti provocati con lo stand by.

«Benefici più dei rischi. Legame con trombosi non è escluso»

«Restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando» ha aggiunto Sabien Straus, a capo della Commissione di farmacovigilanza. «I casi di trombosi dopo la somministrazione di AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata». Nonostante i benefici superino nettamente i rischi, Ema al momento «non può escludere un legame con i rari casi tromboembolici» per questo «occorre avvertire di una tale possibilità». L’ente regolatore fa sapere che gli studi a riguardo continueranno.

«Il foglietto illustrativo verrà aggiornato»

Informare in modo chiaro la popolazione sul risultato degli studi è uno degli obiettivi dichiarati da Ema, che ora annuncia una modifica al foglietto illustrativo del farmaco Astrazeneca. «Deve essere aggiornato», ha fatto sapere Straus, «è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare gli effetti collaterali».

Nel nostro Paese lo stop ad AstraZeneca ha lasciato indietro circa 200 mila italiani che lo stavano per ricevere. Ora l’intenzione, trapelata due giorni fa da fonti di Palazzo Chigi, è riassorbirli nel piano vaccinale nel giro di due settimane. «L’Ema rimane attualmente dell’opinione che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid-19, con il rischio associato di ospedalizzazione e morte, superano i rischi di effetti collaterali». Queste erano state le parole dell’ente regolatore appena due giorni fa, quando le analisi sui casi tromboembolici segnalati erano in corso. Ora il verdetto definitivo.

