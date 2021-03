«Sei un grande papà», gli auguri di Pier Silvio Berlusconi sulle pagine dei giornali per il padre Silvio – Foto

«Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio». Con questo messaggio, Pier Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri a suo padre, Silvio Berlusconi, nel giorno della festa del papà. Il secondogenito del leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset ha optato per un biglietto di auguri non proprio economico, acquistando diverse pagine pubblicitarie sul Corriere della Sera, su Il Giornale e sul Messaggero per far arrivare al padre i propri auguri. Un anno non facile per il leader forzista, che quest’anno ne ha passate tante. Non ultimo il Covid: «la prova più pericolosa della mia vita – ha commentato l’ex Cav nel momento delle dimissioni dal San Raffaele -, ma l’ho scampata bella».

Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a suo padre sulle pagine del Corriere della Sera, il Messaggero e il Giornale

