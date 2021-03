Strage di Atlanta, in migliaia alla marcia della solidarietà asiatica di Minneapolis – Il video

Sono scesi in strada per ribadire il loro dissenso al razzismo che continua a insanguinare le strade degli Stati Uniti. A Minneapolis, città al centro dell’omicidio di George Floyd, un gruppo di manifestanti ha organizzato una marcia in ricordo delle vittime della strage di Atlanta, dove lo scorso 17 marzo un uomo di 21 anni è stato accusato dell’uccisione di 8 donne di origine asiatica nella via dei centri benessere. La Asian Solidarity March è stata organizzata da sei diverse comunità ed è partita da Levin Park. «Siamo a un punto dove non possiamo più aspettare», ha detto Anthea Yur, una delle organizzatrici della protesta. La marcia è solo l’ultima di iniziative negli Usa volte a contrastare l’odio nei confronti delle persone di orine asiatica.

Video: Ansa

Leggi anche: