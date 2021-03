La Turchia esce dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Il Consiglio d’Europa: «Enorme passo indietro»

Con un decreto presidenziale firmato nella notte, Ankara è uscita dalla Convenzione di Istanbul firmata nel 2011 nella più grande città turca. L’iniziativa era stata promossa dal Consiglio d’Europa per offrire una piattaforma che spingesse gli Stati a combattere la violenza contro le donne. In particolare, la Convenzione obbligava i governi ad adottare una legislazione di contrasto contro la violenza domestica e gli abusi simili, come la violenza coniugale e le mutilazioni genitali femminili, e di protezione anche della comunità Lgbtq+. Secondo i conservatori il provvedimento minerebbe l’unità familiare, incoraggiando il divorzio e dando spazio alla comunità Lgbtq+ per essere maggiormente accettata nella società.

La reazione del Consiglio d’Europa

La decisione della Turchia «è un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in Turchia, in Europa e anche oltre», ha dichiarato il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, dopo l’annuncio di Ankara. Bruxelles ha osservato che la convenzione «è stata firmata da 34 Stati europei ed è considerata lo standard internazionale per la protezione delle donne dalla violenza che subiscono quotidianamente». Il Consiglio d’Europa, fa sapere un suo portavoce, non ha avuto alcun preavviso. Ma la Turchia non è il primo Paese a lasciare la convenzione. A luglio 2020 era stata la Polonia, guidata dal partito conservatore di diritto e giustizia (PiS) a scegliere di abbandonare l’accordo ratificato a Istanbul. Secondo l’esecutivo ultra-conservatore polacco, il documento conteneva «concetti ideologici» non condivisibili, tra cui quello sul sesso «socio-culturale» in opposizione al sesso «biologico».

Le proteste in programma

La decisione di Ankara arriva in un momento in cui il governo è quotidianamente accusato e criticato di favorire in qualche modo la violenza contro le donne. Tante le manifestazioni – soppresse dalla polizia – avvenute nelle ultime settimane per denunciare i continui abusi subiti dalle donne, e dalla comunità Lgbtq+ in Turchia. Secondo le stime fornite dall’Organizzazione mondiale della Sanità, il 38% delle donne turche è stata vittima di violenze da parte del partner almeno una volta nella loro vita. Una percentuale che in Europa è del 25%.

Nuove manifestazioni sono già state organizzate per oggi. Movimenti femministi, ong e partiti di opposizione hanno convocato in particolare nel pomeriggio un corteo a Kadikoy, sulla sponda asiatica di Istanbul. Alla manifestazione hanno annunciato la loro partecipazione anche alcuni deputati. «Non ci faremo intimorire. Vedrete che riconquisteremo i nostri diritti, che sono stati usurpati con un’operazione di mezzanotte», ha dichiarato la leader locale del Chp – la principale forza di opposizione in Parlamento – Canan Kaftancioglu. Secondo la piattaforma indipendente Fermiamo i femminicidi, lo scorso anno in Turchia sono state almeno 300 le donne uccise, per lo più da mariti, partner e familiari, mentre altre 171 sono morte in circostanze “sospette” e poco chiare.

