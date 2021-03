Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Lucia Azzolina e Rick DuFer

Il 4 marzo 2020 le scuole italiane hanno chiuso. Doveva essere una misura temporanea, giusto qualche settimana per far passare la fase più acuta della pandemia da Coronavirus. Da quel giorno è passato oltre un anno e oggi quasi sette milioni di studenti sono ancora in Dad. Lucia Azzolina ha giurato come ministra dell’Istruzione il 10 gennaio 2020 e ha coordinato per tutta la durata dell’emergenza il ministero della scuola. È stata lei insieme allo streamer Rick DuFer l’ospite dell’ultima puntata di Open Talk, il nostro format in diretta su Twitch tutti i giovedì sera. Qui sopra potete vedere un estratto dall’intervista ma se volete vedere la live completa vi lasciamo tutto qui sotto.

Per chi suona la campanella – La puntata completa

