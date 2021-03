Coronavirus, nuovi dati da Astrazeneca negli Usa dopo i rimproveri degli esperti: efficacia cala al 76%. Quarto ministro della Salute in Brasile: «Verso 1 milione di vaccini al giorno»

Aggiornati i risultati dei test dalla casa farmaceutica, dopo il rimprovero degli esperti, a cominciare da Anthony Fauci, per aver consegnato alla Fda risultati obsoleti della sperimentazione. In Brasile si è insediato il quarto ministro della Salute della presidenza Bolsonaro

USA

EPA/RUNGROJ YONGRIT | Una fiala del vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus

Astrazeneca conferma l’alta efficacia del vaccino contro la Covid-19

AstraZeneca ha diffuso dati più aggiornati sull’efficacia del vaccino contro il Coronavirus, dopo le polemiche dei giorni scorsi negli Stati Uniti da parte degli esperti della Fda che lamentavano di aver ricevuto risultati obsoleti della sperimentazione svolta negli Usa. Secondo l’ultima nota di AstraZeneca, il vaccino anti Covid-19 risulta efficace al 76% nel contrastare la malattia e al 100% nel prevenire l’infezione in forma grave. Sulla base di questi risultati, la casa farmaceutica ha intenzione di proseguire nella richiesta di autorizzazione all’uso in emergenza del vaccino negli Stati Uniti, considerando il livello alto di efficacia contro la malattia negli adulti e anche negli over 65.

I precedenti dati forniti il 22 marzo dall’azienda al Data safety monitoring board riferivano un’efficacia leggermente più altra, cioè il 79% contro la malattia. Quel dato era risultato della sperimentazione svolta su 30 mila volontari negli Usa, Cile e Perù che però risalivano al 17 febbraio, prima quindi che scoppiassero ulteriori polemiche sul vaccino dopo i casi di morti sospette in Europa, poi chiariti dall’Ema.

BRASILE

EPA/Joedson Alves | Il nuovo ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga

Il nuovo ministro della Salute brasiliano punta a 1 milione di vaccinati al giorno

Si presenta con una promessa ambiziosa il nuovo ministro della Salute brasiliano, il cardiologo Marcelo Queiroga, quarto a ricoprire quell’incarico sotto la presidenza di Jair Bolsonaro dopo le dimissioni del generale Eduardo Pazuello. Queiroga ha promesso di «vaccinare contro la Covid-19 un milione di persone al giorno», puntando a 500 mila vaccinati quotidianamente già «nel breve periodo». Al momento la campagna vaccinale brasiliana viaggia al ritmo di 300 mila somministrazioni al giorno, ma secondo il nuovo ministro della Salute è «una meta plausibile triplicare il numero di vaccinazioni quotidiane».

Queiroga si insedia nel pieno di una grave crisi pandemica in Brasile, dove è stato raggiunto un nuovo picco di decessi, oltre 3 mila in un giorno, superando in totale quota 300 mila: «È una situazione grave – ha detto Queiroga nella sua prima conferenza stampa – che necessita l’attenzione di tutti». Un apparente cambio di rotta del governo brasiliano contro la pandemia spinto anche dal presidente Bolsonaro, che è stato però contestato in diverse città durante un breve discorso televisivo in cui ha annunciato tutti i brasiliani saranno vaccinati entro la fine dell’anno.

