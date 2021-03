Suez, altro tentativo fallito: l’Ever Given blocca ancora il canale. Arriva anche un rimorchiatore italiano

Un altro tentativo fallito quello per disincagliare la nave portacontainer Ever Given che ormai da quasi una settimana blocca il Canale di Suez. Le aziende intervenute per riuscire nell’impresa hanno lavorato tutta la notte senza risultati. L’alta marea non è stata sufficiente per sostenere l’operazione. Intanto il capitano di uno dei rimorchiatori ha spiegato che i tentativi della giornata di ieri a spostare la prua della nave di 17 metri in direzione Nord, dove stava procedendo prima di urtare con una sponda.

E mentre sale a 369 il numero di navi bloccate dall’Ever Given, di cui 25 petroliere, in mattinata sarebbero arrivate sul posto anche le forze italiane. Secondo il sito MarineTraffic.com si tratta del rimorchiatore italiano Carlo Magno, arrivato alle prime ore dell’alba insieme all’olandese Guard Alp. L’obiettivo è spingere la nave di 400 metri mentre i galleggianti mobili aspirano la sabbia e il fango incrostato da sotto l’imbarcazione. «Gli sforzi di rimessa in galleggiamento del portacontainer panamense gigante Ever Given continuano 24 ore su 24 attraverso lavori di dragaggio durante la giornata e manovre di traino da parte dei rimorchiatori in momenti consoni ai movimenti delle maree» ha spiegato l’Authority del Canale di Suez attraverso il presidente e ammiraglio Osama Rabie.

Leggi anche: