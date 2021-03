Draghi alle Regioni: «Ne usciamo solo se siamo sinceri». Bonaccini: «Sui vaccini non è mancata l’organizzazione, ma le dosi»

Il clima non è scoppiettante, ma nemmeno sereno: qualche dubbio sulla «leale collaborazione tra Stato e Regioni» l’aveva sollevato Mario Draghi nel suo discorso al Parlamento. «Persistono purtroppo importanti differenze, che sono molto difficili da accettare – aveva detto il presidente del Consiglio -. Mentre alcune seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale». Accuse pesanti, che avevano indignato i presidenti delle Regioni, con Stefano Bonaccini che aveva chiesto un incontro urgente al presidente del Consiglio.

Draghi: «Siamo tutti impegnati nella stessa direzione»

Oggi, 29 marzo, quell’incontro c’è stato. A prendere parola è subito Draghi: «È uno straordinario piacere poterci incontrare, anche se in video», esordisce. Senza tergiversare, dichiara di voler tornare «su quella frase pronunciata in Parlamento. Sono convinto che soltanto attraverso un sincero rapporto tra Stato e Regioni riusciremo a vincere questa battaglia. Siamo tutti impegnati nella stessa direzione: assicurare la salute, ricominciare con le attività economiche e scolastiche. Siamo ben lontani da una completa riapertura, ma ciò che voglio dire oggi è che possiamo guardare al futuro con un certo ottimismo».

Poi, Draghi dice che la campagna vaccinale «sta migliorando. Alcuni obiettivi ormai non sembrano così tanto lontani: la Commissione europea ha assicurato che le forniture di vaccini saranno sufficienti per garantire in Europa l’immunità entro il mese di luglio». Il capo dell’esecutivo si rivolge ai presidenti sottolineando che «l’aspetto fondamentale di questa collaborazione è che lo Stato farà di tutto per rispondere alle vostre esigenze. Mi avete fatto presente che manca personale per le vaccinazioni, contate sullo Stato, contate sul governo, contate su di me». In chiusura, Draghi ricorda ai governatori che l’8 aprile ci sarà un nuovo incontro tra Stato e Regioni per discutere del Recovery Plan.

Bonaccini: «Che colpe hanno avuto le Regioni?»

Subito dopo il presidente del Consiglio, interviene il presidente della Conferenza e governatore dell’Emilia-Romagna, Bonaccini: «Grazie per la solerzia – afferma, in riferimento alla sua richiesta di incontro urgente fatta pervenire a Draghi -. Se ci sono state incomprensioni, noi crediamo che le Regioni abbiano avuto poca responsabilità. Può essere che qualche errore ci sia stato, magari con le prenotazioni, ma le priorità della campagna vaccinale sono state definite insieme al governo, ai ministri competenti. Il balletto su AstraZeneca, poi, ha fatto il resto: prima i vaccini agli under 55, poi agli under 65, poi si è esteso a tutti, poi non si è potuto utilizzare per cinque giorni. Tra l’altro, uno stop incomprensibile».

I toni di Bonaccini non sono polemici, ma duri sì: «Alle Regioni, presidente, servono dosi di vaccino. Quella che è mancata non è stata l’organizzazione delle Regioni. Sono mancate le dosi di vaccino». Arrivando alle questioni relative agli acquisti dei farmaci, Bonaccini rivolge una serie di domande a Draghi: «Le Regioni possono o meno acquistare i vaccini? Vogliamo una parola di certezza. Perché, se ciò fosse consentito, è chiaro che diventerebbe un tema di interesse nazionale. Presidente, può una Regione acquistare i vaccini per sé? E come la metteremmo, nel caso, con quelle Regioni che non sono in grado di acquistarli?».

