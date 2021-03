Liberata la Ever Given: il cargo si muove e nel Canale di Suez riprende la navigazione – Il video

Nel Canale di Suez è ripresa la navigazione, dopo che il cargo Ever Given è stato liberato grazie alle manovre di sblocco, che sono arrivate a una svolta nelle ultime ore. Dalle informazioni rilasciate dalle autorità che monitorano il traffico commerciale della zona, la nave – lunga 400 metri e incagliata nel Canale da sei giorni – si era messa di traverso ancora una volta per poi tornare nella posizione idonea allo sblocco della via commerciale. L’ammiraglio Osama Rabie, presidente dell’Authority del Canale di Suez, ha annunciato la ripresa regolare del traffico di navigazione nel canale. Secondo le autorità del Canale, la Ever Given «naviga con i propri motori a una velocità di 1,5 nodi».

Video: Facebook/SuezCanalAutorithy

