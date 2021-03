Gp Qatar, emozione Di Giannantonio: conquista il podio in Moto2 e lo dedica a Fausto Gresini – Il video

L’omaggio del pilota romano al fondatore della squadra che lo fece esordire nel 2015 e scomparso per Covid lo scorso febbraio

Fabio Di Giannantonio compie una doppia impresa: riportare al Gran Premio del Qatar una moto del Team Gresini sul podio, a distanza di 6 anni dall’ultima volta ad Aragon; e ricordare, soprattutto, l’ex-pilota e fondatore della squadra, Fausto Gresini, scomparso lo scorso febbraio all’età di 60 anni a causa del Coronavirus. Grazie a una gara di sostanza, Giannantonio conquista il terzo posto sul circuito di Losail. Già al taglio del traguardo, il braccio è alzato verso il cielo per l’uomo che lo fece esordire nel 2015 come pilota sostituivo. Arrivato al paddock, l’abbraccio del pilota con i meccanici e lo staff della squadra è colmo di emozioni. Quindi il podio e l’omaggio a Gresini, uno dei migliori modi per ricordare, uno dei più importanti personaggi della storia del motociclismo internazionale.

Video: Instagram/MotoGp

Leggi anche: