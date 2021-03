Torino, la protesta degli ambulanti: «Siamo stufi, riapriremo con o senza permesso» – Il video

Il sit-in dei lavoratori del settore in piazza Vittorio Emanuele, per chiedere risposte dopo mesi di chiusura

Una sfilata di furgoni, dall’Allianz Stadium fino a piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Torino, per protestare contro le restrizioni al commercio provocate dall’emergenza Covid. Gli ambulanti del capoluogo piemontese si sono radunati questa mattina 30 marzo per manifestare contro le chiusure dei mercati nella Regione. Una situazione, secondo i manifestanti, «che non ha spiegazioni». «Vengono assembrate persone dentro grandi catene della distribuzione, fanno lavorare le grandi multinazionali e noi no: spiegatemi il motivo», chiede uno degli ambulanti che ha partecipato al sit-in. «È ora che le istituzioni inizino a sentire il termometro di come siamo messi», ha detto all’Ansa il presidente del sindacato Goia, Gianfranco Nardozzi. «Se continuano a tenerci chiusi, da domani metteremo i nostri banchi comunque nei mercati, con o senza permesso».

Video: Ansa

