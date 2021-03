Ecco Futura, il logo delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 – Il video

Si chiama Futura il logo delle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina. Il simbolo, rappresentato da un 26 stilizzato sulla neve, ha superato Dado, l’altro design proposto per l’evento, raccogliendo il 75% delle preferenze. Il totale dei voti giunti al Coni è di 871.566: è la prima volta nella storia dei Giochi che il logo di un’edizione viene scelto da un voto popolare. Futura è stato presentato il 30 marzo in una diretta congiunta dal Salone del Coni e dalla Torre Isozaki di Milano, che è anche sede della Fondazione Milano-Cortina 2026. «Il logo è qualcosa non solo da sostenere, ma anche da indossare», ha commentato durante la presentazione il presidente del Coni Giovanni Malagò. «Futura può fare da apripista come formato grafico anche per il futuro e rappresenta la tenacia di chi ha voluto fortemente queste olimpiadi, che sono del Paese», conclude.

Video: Ansa

