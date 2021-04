Coronavirus, negli Usa rovinate 15 milioni di dosi Johnson&Johnson mischiate per errore con AstraZeneca. L’India frena l’export per vaccinare gli over 45

USA

JUSTIN TALLIS / AFP | Fiale del vaccino anti Covid prodotto da Johnson & Johnson

Ritardi nelle consegne di aprile di J&J dopo l’errore nello stabilimento di Baltimora

Circa 15 milioni di dosi del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson sono state rovinate dopo un errore umano commesso nello stabilimento di Baltimora. Come riporta il New York Times, l’impianto è gestito da Emergente BioSolutions, azienda che lavora sia per J&J che per AstraZeneca. E proprio gli ingredienti dei due diversi vaccini sarebbero stati mischiati per errore, rendendo inutilizzabili 15 milioni di dosi attese per la consegna ad aprile negli Stati Uniti. La Fda ha intanto rassicurato che le dosi già consegnate dalla casa farmaceutica sono state prodotte nello stabilimento in Olanda, così come quelle previste in consegna la prossima settimana nei vari Stati americani, perché già validate dai controllori sanitari Usa.

INDIA

EPA/DIVYAKANT SOLANKI | Un uomo di Mumbai in India riceve una dose del vaccino anti Covid al centro di vaccinazione del Serum Institute dell’India

L’India ferma le esportazioni di dosi per accelerare le vaccinazioni

Da oggi 1 aprile l’India ha aperto le prenotazioni per i vaccini alle persone sopra i 45 anni, ritardando ancora una volta le esportazioni di milioni di dosi dal più grande produttore mondiale di farmaci. Finora l’India ha somministrato 64 milioni di dosi e ne aveva esportate altrettante, riporta l’agenzia Reuters. Il che ha scatenato forti proteste nel Paese, visto che la campagna di vaccinazione prosegue a rilento, mentre il numero dei contagi mantiene l’India ai livelli allarmanti del Brasile. Il piano di vaccinazioni indiano è partito dai lavoratori più a rischio, oltre che dagli anziani e i soggetti più fragili usando il vaccino di AstraZeneca, prodotto in patria dalla società Bharat Biotech. A breve l’agenzia del farmaco indiana si prepara ad approvare l’uso in emergenza anche del vaccino russo Sputnik V.

Leggi anche: