Johnson&Johnson, dopo la richiesta di sospensione negli Usa l’azienda annuncia ritardi in tutta Europa. A rischio il piano Figliuolo

Monta il caso Johnson&Johnson. Alle 16:30 di oggi, 13 aprile, è prevista una riunione al Ministero della Salute, con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del Comitato tecnico scientifico (Cts) per discutere della sospensione in via precauzionale del prodotto, chiesta negli Usa dalla Fda e dal Cdc. La decisione è arrivata dopo la segnalazione di alcuni eventi di trombosi in 6 giovani donne che hanno ricevuto la dose del vaccino contro il Coronavirus. Prima che la situazione degeneri nel caos, come accaduto per AstraZeneca, le istituzioni e il governo sono chiamate a prendere una decisione rapida e definitiva.

Intanto, in queste ore Johnson&Johnson ha annunciato che ritarderà le consegne dei suoi vaccini in Europa: un cambio di rotta che creerà ulteriori problemi alla campagna vaccinale organizzata in Italia dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. Nel piano vaccinale nazionale – presentato esattamente un mese fa – era previsto l’arrivo di 26,57 milioni di dosi di Johnson&Johnson entro la fine del 2021: 7,31 milioni di dosi nel secondo trimestre, 15,94 milioni nel terzo e 3,32 nel quarto trimestre 2021.

Le prime consegne a Pratica di Mare e i possibili ritardi

Le prime 184 mila dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson sarebbero dovute arrivare nel pomeriggio nell’aeroporto militare a di Pratica di Mare, ma dopo l’annuncio sui ritardi non è ancora chiaro in quali tempistiche verranno recapitate. Il primo lotto del vaccino statunitense doveva unirsi alle circa 175 mila dosi di vaccino Vaxzevria: come ha sottolineato la struttura commissariale, i due arrivi sono parte del totale dei 4,2 milioni di dosi previste in consegna nel periodo 15-22 aprile.

Gelmini: «Niente panico»

La ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha chiesto di evitare allarmismi. «Anche AstraZeneca ha avuto questo percorso, ma i vaccino sono sicuri», ha detto su Tgcom 24. «Non allarmiamoci. Il numero dei casi sospetti di Johnson&Johnson è inferiore a quelli di AstraZeneca. Non vuol dire che non sono sicuri: è più pericoloso non fare il vaccino». «Su Janssen ci sia una decisione veloce, senza tentennamenti e incertezze», ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «Bisogna evitare di fare ciò che è stato fatto con il vaccino AstraZeneca. Le autorità si pronuncino con una voce sola: mi auguro che si mantenga un livello di razionalità e di pragmatismo, perché il rischio di una tempesta perfetta è molto alto».

Gli esperti su Twitter: «Procedere con voce univoca»

Dopo la mossa degli Stati Uniti, esperti e virologi hanno iniziato a dire la loro sui social. Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha notato su Twitter che il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, «e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti collaterali». Indispensabile, scrive, sarà avere «una sorveglianza accurata e un’attenzione particolare alla comunicazione».

Per l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, la speranza è che «almeno in questo caso ci si muova tutti in maniera coordinata». Stesso auspicio per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: «Speriamo che in Europa ci sia una voce unica e una decisione univoca».

